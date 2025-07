“Mi sento di dire che Allegri ci ha aiutato un po’”. Thiago Silva svela a sorpresa un curioso retroscena dopo la vittoria del suo Fluminense contro l’Inter agli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. 0-2 il finale in favore del club brasiliano grazie alle reti di Cano ed Hercules. Una partita in cui l’Inter nel secondo tempo ha fatto vedere buone cose, ma nel primo è caduto più volte nella trappola degli avversari. E il merito è (in parte) di Massimiliano Allegri, come dichiarato appunto da Thiago Silva, che con l’allenatore italiano ha condiviso gli anni dal 2010 al 2012 al Milan: “In settimana ho chiamato Allegri e ho chiesto qualche informazione e qualche consiglio sull’Inter. Ci ha parlato molto bene di questa squadra, ci ha dato delle informazioni che sono riuscito a passare ai miei compagni”, ha dichiarato il difensore a Sport Mediaset.

Un retroscena simpatico, che ha fatto sorridere i presenti in studio e lo stesso Thiago Silva, poi tornato sulla partita. “Abbiamo fatto una grandissima partita difensivamente contro una grande squadra. Abbiamo faticato davanti perché ci hanno messo in difficoltà. C’era tanto caldo, abbiamo fatto il massimo e ci siamo qualificati”. Il club brasiliano adesso affronterà l’Al-Hilal, altra rivelazione del torneo, che ha eliminato il Manchester City. Tutti si aspettavano infatti un Inter-Citizens ai quarti e invece a giocarsi la semifinale saranno i brasiliani e gli arabi di Simone Inzaghi. Continuano quindi le sorprese nella prima edizione del torneo internazionale per club.

Una partita ordinata, di compattezza e disciplina tattica quella del Fluminense dell’allenatore Renato Gaucho, con anche una mano da parte di Massimiliano Allegri, che da questa stagione tornerà a sfidare l’Inter sulla panchina del Milan, dove è tornato a distanza di undici anni.