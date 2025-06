“Quarant’anni fa i leader europei scelsero la bandiera comune dell’Europa. Blu come il manto della Madonna, con le 12 stelle delle tribù d’Israele disposte in cerchio. Un simbolo dei nostri valori di libertà, delle nostre radici giudaico-cristiane“. È questo il contenuto del post pubblicato su X dal ministro degli esteri Antonio Tajani in occasione dell’anniversario dell’adozione ufficiale della bandiera europea.

Un post che ha subito sollevato critiche e ha ricevuto commenti ironici oltre che la segnalazione su X di affermazione non vera: “Gli avranno hackerato l’account. Non si spiega altrimenti”, scrive un utente; “Le chiedo gentilmente di toglierci dall’imbarazzo cancellando questo tweet, grazie”, aggiunge un’altra. Sta di fatto che non è la prima volta che il leader di Forza Italia parla di questa interpretazione del vessillo dell’Europa. Lo aveva già fatto nel maggio dello scorso anno replicando alla proposta del leghista Borghi di eliminare la bandiera Ue dagli edifici pubblici.

Quarant’anni fa i leader europei scelsero la bandiera comune dell’Europa. Blu come il manto della Madonna, con le 12 stelle delle tribù d’Israele disposte in cerchio. Un simbolo dei nostri valori di libertà, delle nostre radici giudaico-cristiane. pic.twitter.com/kEzKioTHe2 — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) June 29, 2025

In realtà quella di Tajani è una ricostruzione che ha preso piede negli ultimi anni: il simbolismo mariano della bandiera europea viene collegato alla “devozione” di coloro che lavorarono al progetto. Di un omaggio alla Madonna parlò, ma solo successivamente, Arséne Heitz, il disegnatore cattolico francese che vinse il concorso ma che non svelò mai questa interpretazione alla commissione giudicante che doveva scegliere il progetto da selezionare. Tanto che nei siti ufficiali dell’Unione europea si spiega che il vessillo “simboleggia sia l’Unione europea, che l’unità e l’identità dell’Europa in generale. Le stelle rappresentano gli ideali di unità, solidarietà e armonia tra i popoli d’Europa. Anche il cerchio è simbolo di unità, ma il numero delle stelle non dipende dal numero dei paesi membri”.

Il testo della dichiarazione per l’adozione della bandiera del 9 dicembre 1955 del Consiglio d’Europa, a Parigi, recita così: “Sullo sfondo blu del cielo del Mondo occidentale, le stelle rappresentano i popoli dell’Europa in un cerchio, simbolo di unità… proprio come i dodici segni dello zodiaco rappresentano l’intero universo, le dodici stelle d’oro rappresentano tutti i popoli d’Europa – compresi quelli che non possono ancora partecipare alla costruzione dell’Europa nell’unità e nella pace”.