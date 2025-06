“Il popolo italiano ha il diritto di conoscere la verità” sulla strage di via D’Amelio e sulle stragi di mafia. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla cerimonia per l’inaugurazione della teca contenente la borsa di Paolo Borsellino alla Camera. Meloni ha sottolineato l’importanza degli “sforzi per conoscere la verità”, ringraziando in particolare la presidente della Commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo. “Ogni sforzo per conoscere quella verità deve essere sostenuto – ha detto – Come quello che sta portando avanti la commissione parlamentare Antimafia che con coraggio, con determinazione sta lavorando in questa direzione, grazie presidente. Bisogna continuare con una ricerca instancabile per fare luce sulle pagine ancora buie di quegli anni della nostra storia”.

” Io – ha aggiunto la premier – vado in tutto il mondo, torno ora dal G7, al G7 c’è una dichiarazione delle sette dichiarazioni del G7 parla di combattere le organizzazioni criminali seguendo il principio di follow the money, seguire i soldi. Oggi è di dominio pubblico a livello internazionale, ma è partito da qui”.