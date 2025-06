“A volte le gare sanno essere davvero crudeli. La fortuna in questo momento non gira dalla mia parte, ma uscire dall’incidente di oggi con “solo” una frattura pluriframmentaria alla gamba è comunque il male minore rispetto a ciò che sarebbe potuto accadere”. A parlare è Luca Lunetta, pilota di Moto3 del team Sic58 che corre proprio con il numero 58 che fu di Marco Simoncelli. L’italiano è stato protagonista di un incidente alla chicane del penultimo giro del GP di Assen ed è stato investito da almeno due moto che sopraggiungevano, finendo giù in mezzo alla pista e rischiando conseguenze peggiori. Nel post gara confermata la frattura di tibia e perone della gamba destra, con Lunetta che si opererà in Olanda nelle prossime ore prima del rientro in Italia.

A tornare sull’accaduto è stato lo stesso pilota su Instagram con un post: “Voglio ringraziare di cuore il team per tutto il lavoro svolto durante il weekend, la mia famiglia, tutte le persone che lavorano con me, tutti quelli che mi hanno scritto messaggi, i marshall in pista e i medici del circuito, che sono stati davvero impeccabili. Torneremo più forti di prima”. Un messaggio teso a tranquillizzare quanti sono rimasti in apprensione subito dopo l’incidente. Dalla dinamica sarebbe sicuramente potuta finire peggio, ma – come precisato dal pilota classe 2006 – la frattura a tibia e perone è stato il “male minore”. Dopo l’accaduto, la gara è terminata sotto regime di bandiera rossa: a vincere è stato José Antonio Rueda, davanti a David Munoz e Valentin Perrone. In MotoGP invece altra vittoria per Marc Marquez.