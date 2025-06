In una lettera al sindaco Massari, il patron del colosso della moda critica il voto "condizionato" del Consiglio Comunale e lo "sconcerto" per le dichiarazioni del primo cittadino sulla vertenza alla Manifattura San Maurizio. L'azienda rinuncia all'acquisizione dell'area ex Fiere per "tutelare la reputazione del marchio" alla vigilia del 75° anniversario