Il giovane pilota italiano perde il controllo in curva 3 e causa l'incidente con l'olandese, ma l'olandese lo perdona: "Non è un problema"

“Quando sono arrivato a pinzare ho bloccato il posteriore e da lì è successo il disastro. Mi dispiace per Max, non c’entrava nulla”. Ha esordito così Kimi Antonelli dopo l’incidente causato al primo giro e che ha coinvolto Max Verstappen, mettendo subito out entrambi al GP d’Austria, dove c’è stata la “solita” doppietta McLaren. L’olandese – solitamente dal carattere focoso e molto istintivo nelle risposte – ha però avuto subito parole “dolci” per il diciottenne: “Non c’è problema. Nessuno fa queste cose qui di proposito, vado d’accordo con Kimi”. Perdono immediato dunque del quattro volte campione del mondo. Ma facciamo un passo indietro.

Scattato dal nono posto, Kimi Antonelli – fresco di esami di maturità – ha cercato una partenza aggressiva per provare da subito a scalare posizioni. In curva 3 però il giovanissimo pilota italiano perde il posteriore in frenata e di conseguenza il controllo della sua W16, causando un incidente con un incolpevole Verstappen. Gara di entrambi durata meno di un minuto e tutti e due costretti al ritiro. Mercedes che perde punti importanti nel mondiale costruttori e Verstappen che compromette forse definitivamente la corsa al primo posto nel mondiale piloti. I due scendono dalle vetture, Antonelli va subito verso Verstappen a scusarsi dell’accaduto.

Dopo averlo fatto in forma privata subito dopo l’incidente, Antonelli ha voluto porgere le proprie scuse al pilota olandese anche in pubblico. “Ho dovuto evitare Liam (Lawson, ndr) e ho iniziato a bloccare l’anteriore, senza riuscire a fermarlo. Peccato, mi dispiace per il team, ma soprattutto per Max perché ovviamente non c’entrava niente”, ha dichiarato il diciottenne nel post gara. Scuse accettate sia a bordo pista dopo l’incidente, ma soprattutto in pubblico: “Non è un problema. Io vado molto d’accordo con Kimi e nessuno fa queste cose di proposito – ha dichiarato l’olandese – In quel momento non mi ero accorto di cosa fosse successo, avevo soltanto sentito il colpo. È stata soltanto molta sfortuna. Eliminazione pesante in ottica mondiale? Non lo guardo più, è molto lontano”. Antonelli è stato punito con tre posizioni di penalità da scontare in griglia nel prossimo GP di Silverstone.