Formula 1, in Austria è doppietta McLaren: Norris davanti a Piastri. Leclerc è terzo

L’undicesimo appuntamento del Gran Premio porta la firma di Lando Norris. In Austria, dopo un lungo duello con Oscar Piastri, secondo con +2.6, il pilota britannico della McLaren conquista il gradino più alto del podio, siglando il settimo successo in carriera e il 35esimo podio. Una vittoria che però non ribalta la classifica generale, che vede ancora in vetta il compagno australiano. Ottima prestazione anche quella di Charles Leclerc, che si posiziona terzo con +19.8, seguito da Lewis Hamilton e George Russell.

Gara neanche iniziata sul Red Bull Ring per Kimi Antonelli che appena dopo il via centra Max Verstappen a causa di problemi tecnici ai freni, causando il ritiro di entrambi. Impresa invece per il brasiliano Gabriel Bortoleto, pilota della Sauber, che conquista per la prima volta dei punti in F1 grazie all’ottavo posto.

ORDINE DI ARRIVO

Lando Norris (McLaren)

(McLaren) Oscar Piastri (McLaren)

Charles Leclerc (Ferrari)

Lewis Hamilton (Ferrari)

George Russell (Mercedes)

Liam Lawson (Racing Bulls)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Gabriel Bortoleto (Sauber)

Nico Hulkenberg (Sauber)

Esteban Ocon (Haas)

CLASSIFICA GENERALE