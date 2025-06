Addio banchi di scuola, ora è tempo di godersi i libri solo nel tempo libero e di pensare alla Formula 1. Andrea Kimi Antonelli, il 18enne talento della Mercedes, si è diplomato ufficialmente nella mattinata di lunedì 23 giugno, chiudendo così gli esami di maturità. Il pilota bolognese lo ha annunciato con una storia Instagram, dopo aver superato con successo la prova orale dell’esame di maturità all’Istituto tecnico per finanza e marketing ‘Gaetano Salvemini’ di Casalecchio di Reno. Nell’immagine, lo si vede col volto sereno ma stanco — impegnato in un tour de force importante per passare al meglio gli esami, tra lo studio e le gare nel Circus — una camicia bianca e una corona di alloro in testa, con il nastrino rosso. Alcuni utenti sui social ci hanno scherzato su, dicendo che più che un diploma sembrava si fosse laureato all’università.

Solo cinque giorni fa, fresco del primo podio in Formula 1 ottenuto durante il GP del Canada, Kimi Antonelli era stato impegnato nella prima prova nel suo Istituto, quella di italiano, venendo accolto da una folta platea di giornalisti dopo le sei lunghe ore di test. Ci era arrivato dopo aver festeggiato la vittoria dello scudetto della Virtus Bologna, aver ripassato dopo cena con i suoi compagni e cantato ‘Notte prima degli esami’. Allora, aveva scelto di fare il tema “di tipologia B collegata al tema di attualità, sulla parola ‘rispetto’”, con riferimento all’articolo di Riccardo Maccioni pubblicato su Avvenire, nel quale si sottolinea come Treccani e ministero dell’Istruzione e del Merito abbiano individuato quel termine come vocabolo dell’anno. Il giorno dopo era stato impegnato nella prova d’inglese. Infine l’orale.

Antonelli, mercoledì scorso, aveva ammesso “di aver fatto il massimo anche perché non ho avuto molto tempo a disposizione per studiare come si deve. Ero più emozionato per l’esame che per una gara di Formula 1”. La coordinatrice della classe quinta G, la professoressa Alessandra Regina, lo aveva definito come uno studente “che non ha mai perso di vista la scuola e il traguardo della maturità nonostante gli impegni sportivi”. La speranza era di finire prima del GP d’Austria, Kimi c’è riuscito e ora può concedersi un po’ di relax, raggiungendo il suo obiettivo dopo aver sudato come in pista, perché, come sua mamma Veronica aveva ricordato, “non ha voluto un percorso privilegiato al Salvemini. Ha fatto dei sacrifici, ma è stato contento di aver frequentato la scuola e i suoi compagni. Saranno ricordi che gli resteranno per sempre”.