Milano, la linea M2 della metropolitana sospesa a causa di un cane sui binari

Il personale dell'azienda del trasporto pubblico Atm ha riferito che l'animale è vivo ed è stato messo in sicurezza

La circolazione sulla linea M2 della metropolitana di Milano è stata chiusa lunedì pomeriggio nella tratta compresa tra le stazioni di Udine e Cascina Gobba per la presenza di un cane sui binari. Ad annunciarlo, attraverso un post sui social, è stata l’azienda dei trasporti milanesi Atm: “Un cane sui binari ci ha costretto a sospendere la linea tra Udine e Cascina Gobba. Stiamo organizzando un servizio bus per collegare le stazioni al momento chiuse, che arriveranno compatibilmente con le condizioni del traffico. Ci scusiamo”.

Il disagio sulla linea “verde” si è verificato in un orario di punta per i pendolari: il post è infatti stato pubblicato alle 17:21. Il personale dell’Atm ha intanto riferito che il cane è vivo ed è stato messo in sicurezza.