Un monito allarmato, rivolto non solo al governo ma a un’opinione pubblica distratta. L’ex ambasciatrice Elena Basile, intervenuta nella trasmissione Battitori Liberi su Radio Cusano Campus, ha espresso una ferma opposizione alla decisione del governo Meloni di portare le spese militari al 5% del Pil entro il 2035. Un appello che ha avuto ampia risonanza sui social, dove le sue parole sono state rilanciate come un grido d’allarme rivolto a tutti coloro che non vogliono assistere in silenzio a un progressivo scivolamento verso una militarizzazione dell’Europa.

“La premier e vari opinionisti dicono che col riarmo al 5% del Pil non verrà toccato nulla della scuola e della sanità? È impossibile, perché l’Italia semplicemente non ha questi soldi”, esordisce l’ex diplomatica, ricordando che attualmente la spesa militare italiana si attesta all’1,57% del Pil, e che l’obiettivo dichiarato è raggiungere il 3,35%, a cui si sommerebbe un ulteriore 1,5% destinato alle infrastrutture funzionali al comparto bellico. Una proiezione che, secondo Basile, non solo appare irrealistica dal punto di vista economico, ma pericolosa per la tenuta del sistema sociale italiano.

“Io non credo che sarà possibile – osserva – quindi questa è una mossa politica che tutti fanno perché si inchinano a Trump, temendo le ritorsioni di cui forse sarà vittima Sanchez”.

Basile si sofferma anche sul clima culturale in cui questa scelta si inserisce: un’opinione pubblica che, pur intuendo le implicazioni delle scelte geopolitiche, resta in larga parte silente. La sua denuncia tocca in particolare il senso di falsa sicurezza che pervade settori della popolazione, convinti che, anche in caso di guerra, il coinvolgimento diretto resterà ipotetico: “Tutte le volte che prendo un taxi, mi diverto a parlare con i tassisti. Capiscono tutto di politica internazionale, però sono convinti che loro o i loro figli non saranno mai costretti ad andare in guerra. Vorrei approfittare di questo momento per dire a tutti coloro che hanno figli e nipoti: non restate così passivi, la storia si ripete. Vi mandano i figli in guerra”.

Per l’ex ambasciatrice, l’illusione che il conflitto resti confinato agli schermi dei notiziari è una pericolosa autoassoluzione. A suo giudizio, il riarmo non è una misura neutra né “preventiva”, ma un segnale preciso: dove ci sono risorse investite in armi, prima o poi le armi saranno usate: “Sì, se abbiamo miliardi spesi per le armi e per la guerra, alla fine la guerra sarà fatta”.

All’obiezione, spesso avanzata nei dibattiti pubblici, secondo cui guerra e finanza sarebbero incompatibili, Basile risponde con fermezza: “Non è vero. Dipende da quale finanza. La guerra è sempre stata usata per risollevare l’economia… ma l’economia di chi? Non quella dei nostri figli: non istruzione, infrastrutture, sanità, lavoro dignitoso. La guerra alza i tassi d’interesse, porta profitti enormi. Basta seguire le borse – chiosa – o le società che vendono armi. Leonardo, per citare un’azienda italiana, registra profitti da capogiro, e le americane ne fanno il doppio. Quindi, se guardiamo alle borse, la finanza con le guerre guadagna”.