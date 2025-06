Durissima invettiva del filosofo Massimo Cacciari contro il riarmo europeo e tedesco, nel corso della trasmissione Otto e mezzo (La7). La miccia è lanciata dal direttore del settimanale tedesco Die Zeit, Giovanni Di Lorenzo, che espone i programmi del cancelliere federale della Germania Friedrich Merz: “Nei prossimi dieci anni quasi mille miliardi saranno stanziati per il riarmo dell’esercito tedesco, che è in uno stato pauroso, questo bisogna anche dirlo e ammetterlo. Dicono che la Germania sia un paese pericoloso, però è sempre una democrazia liberale, non è una pseudo-democrazia come la stiamo osservando in altri paesi, perciò Merz deve sempre lottare per avere una maggioranza per le cose che lui ritiene giuste”.

Insorge Cacciari: “Ma cerchiamo di ragionare. Riarmo contro quale nemico? Per fare la guerra alla Cina? Per fare la guerra alla Russia? Per fare la guerra agli Stati Uniti?”.

“Perché non la facciano contro di noi”, risponde la giornalista Mariolina Sattanino.

“Ma chi è che minaccia l’Europa? – sbotta Cacciari – Cosa sono queste bufale? La politica di riarmo è, nella buona sostanza, una politica per splafonare ogni patto di stabilità e per permettere ai governi, in primis quello tedesco che è in una situazione economica che tutti sanno, di spendere gli aiuti di Stato (perché riarmo questo significa) per le grandi industrie meccaniche e le grandi piattaforme manifatturiere che sono in malora, in tutta Europa e non soltanto in Germania – continua – Si agita il nemico per far passare questa strategia. Si agita il nemico, che non esiste! Ma di cosa parliamo? Quali bufale raccontiamo? Che nemico ha l’Europa contro cui combattere? E ricordiamoci che il famoso Merz era il primo avversario politico della Merkel, l’ultima politica di un certo rilievo europea“.

Di Lorenzo ribatte: “Merz oggi ha detto che questo programma non si fa per compiacere l’America, ma si fa soprattutto, e qui la Germania sente molto più vicina alla minaccia che l’Italia, per arginare in qualche modo la minaccia russa“.

“Una minaccia spaventosa – ironizza Cacciari – La Russia è lì con i carri armati che aspetta di invadere l’Europa. Ma cosa raccontiamo? Pietà di me, dai. La Russia vuole invadere l’Europa? Robe da pazzi“.

“Ma la sicurezza non è una condizione naturale – replica Sattanino – Se l’Europa vuole difendere la sua democrazia liberale e il welfare, deve avere gli strumenti per farlo”.

“E il welfare si difende col riarmo?“, insorge nuovamente Cacciari.

“Anche”, ribadisce Sattanino.

“L’Europa si difende sottraendo risorse alle scuole e alla sanità con le armi e contro la Russia pronta a invaderci? – chiede il filosofo – Ma dai, abbiate pietà di me. Ma di che difesa comune europea state parlando? Una difesa comune europea si fa con un esercito comune. E non c’è un generale comune, non c’è una struttura comune, non c’è un’intelligence comune, non c’è una strategia comune neppure sulle questoni economiche. La Ue è tutta da ricostruire, è stato collassato negli ultimi anni il discorso europeo. Che cavolo parlate a fare di riarmi e di difesa comune? Comune di che? Buttiamo via i soldi in una politica di riarmi assurda. E qui ci raccontiamo le palle”.