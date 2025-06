Le indagini sono in corso da maggio, ma sono già salite a 48 le vittime in Argentina di una partita di Fentanyl per uso medicinale contaminato dal batterio della pneumonia. Il ministero della Sanità precisa che le morti si sono registrate in undici diverse strutture ospedaliere nell’arco delle ultime settimane a partire dall’8 maggio.

La vicenda, già considerata come il peggior caso di contagio originato da medicinali nella storia recente dell’Argentina, rischia di assumere contorni più gravi e si sospetta che il numero delle morti possa anche essere maggiore, con molti decessi per contagio di polmonite passati inavvertiti nel recente passato.

Al centro dell’inchiesta avviata dalla magistratura e dalle autorità sanitarie in Argentina è il laboratorio farmaceutico argentino HLB Pharma Group S.A,. accusato di aver distribuito fiale del farmaco contaminate con il batterio della Klebsiella pneumoniae. A tutte le vittime, affermano le autorità, è stata infatti somministrata la stessa partita procedente dal laboratorio Hlb e in tale contesto le autorità sanitarie considerano sospetto qualsiasi caso di ‘malattia invasiva’ (non solo polmonite ma anche meningite) su persone a cui è stato somministrato il Fentanyl Hlb da novembre del 2024 al 15 maggio 2025. Il Fenatnyl è un farmaco che appartiene alla categoria degli oppioidi – stessa famiglia dell’eroina e della morfina – di cui però è molto più potente: agisce come analgesico e anestetico usato per trattare i dolori forti delle persone che hanno appena subito un intervento chirurgico o sono in fase avanzata di cancro .La maggior parte dei casi è stata rilevata in cliniche e ospedali pubblici delle province di Buenos Aires e Santa Fe, e nella città di Buenos Aires. Anche Neuquén ha segnalato un caso sospetto.

Il giudice federale di La Plata Ernesto Kreplak, che sta indagando sul caso, nei giorni scorsi ha chiesto alle autorità sanitarie provinciali di presentare informazioni dettagliate sui pazienti che hanno ricevuto il farmaco negli ultimi mesi. L’indagine è iniziata all’inizio di maggio dopo che almeno 20 persone sono state infettate da Klebsiella pneumoniae MBL e Ralstonia Pickettii. Dopo aver analizzato 18 casi provenienti dall’Ospedale Italiano di La Plata, l’agenzia argentina per il monitoraggio degli alimenti e dei farmaci ANMAT ha scoperto che ai pazienti colpiti era stato somministrato il farmaco. Gli altri due pazienti sono stati infettati in un ospedale di Rosario, Santa Fe. Nove di queste persone hanno sono morte entro il 15 maggio.

FOTO DI ARCHIVIO