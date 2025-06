Le dimissioni "irrevocabili", ufficialmente per occuparsi dell'audiovisivo, in realtà la decisione sarebbe stata presa da Giuli stesso dopo le crescenti tensioni culminate nella vicenda dei contratti a pagamento ai giornalisti in cambio di "buona stampa" rivelata dal Fatto

Chiara Sbarigia non è più presidente di Cinecittà. Dopo quattro anni alla guida della società pubblica controllata dal Ministero della Cultura, la manager sessantenne ha rassegnato le proprie “dimissioni irrevocabili”. Ufficialmente per “concentrarsi sull’audiovisivo”, dato che è anche presidente dell’associazione dei produttori APA, ruolo da sempre in potenziale conflitto d’interessi.

Ma questa è solo la versione ufficiale. Fonti del Mic raccontano tutta un’altra storia e fanno notare come la decisione sia arrivata proprio alla vigilia del sopralluogo del ministro negli studios di via Tuscolana per verificare lo stato di avanzamento dei lavori finanziati con il Pnrr. A decidere l’uscita sarebbe stato piuttosto lo stesso ministro Giuli, anche a causa delle tensioni esplose sul caso dei soldi del ministero per zittire i giornalisti, cioé la vicenda dei contratti per garantirsi “buona stampa”, rivelato dal Fatto, in cui era coinvolto il consulente Fabio Longo: uomo di Borgonzoni e Sbarigia, al tempo stesso collaboratore di Cinecittà. Longo proponeva ai giornalisti la moderazione di convegni a pagamento, chiarendo: “Puoi attaccare il Ministero e Giuli quanto vuoi, basta che non tocchi Borgonzoni o il conflitto d’interessi di Sbarigia”.

Giuli aveva preteso smentite su tutto, ma non sono mai arrivate. Così la vicenda ha finito per incrinare definitivamente i rapporti tra il ministro e le due signore del cinema, la sottosegretaria Lucia Borgonzoni e Sbarigia appunto, già ai ferri corti da settimane sulla questione del tax credit. La sera stessa dell’uscita dell’articolo squillarono i telefoni di mezzo governo, dovettero scendere i campo Fazzolari e Salvini per evitare che la lite contagiasse i partiti.

Ma la cosa non era finita lì, tanto che mercoledì scorso, mentre Sbarigia era con Borgonzoni tra Rimini e Riccione al Festival delle serie, lo stesso che Longo offriva ai giornalisti a pagamento, è stata convocata d’urgenza a Roma, perché Giuli, in vista del Question time al Senato del giorno successivo, le ha chiesto prove per smentire gli articoli del Fatto, in particolare sulle fatture 2024 e sugli accordi che aveva gestito direttamente con una delle testate da ingaggiare anche quest’anno.

Sbarigia ha però dovuto ammettere che era tutto vero. Anche dentro APA, per altro, molti consiglieri mal sopportavano il silenzio della presidente e il suo legame con il “consulente strategico”. Giuli a quel punto avrebbe minacciato di ritirare le deleghe sul Cinema e prendere saldamente in mano la questione, ma poi sono intervenute le mediazioni dei partiti per un’uscita di scena indolore e tentare ancora la convivenza tra Giuli e Borgonzoni.

Qui il comunicato stampa delle missioni

CINECITTÀ: LA PRESIDENTE CHIARA SBARIGIA ANNUNCIA LE SUE DIMISSIONI

Roma 29.06.2025 – La presidente di Cinecittà, Chiara Sbarigia, ha comunicato al Cda della società e al ministro della Cultura, Alessandro Giuli, la volontà di dimettersi dalla presidenza della società.

La presidente Sbarigia ha dichiarato: “Conclusosi con grande successo l’Italian Global Series Festival, che si è appena tenuto a Rimini e Riccione, in considerazione dei sempre crescenti impegni che implica la carica di Presidente dell’Associazione Produttori Audiovisivi in questo complesso momento storico di grandi trasformazioni, ho deciso di concentrare il mio impegno nella Presidenza di APA e di candidarmi alla Presidenza della “Fondazione Maximo”, che stiamo costituendo con AGIS e che guiderà il Festival, rappresentando per l’audiovisivo quello che i David di Donatello sono per il Cinema. Mi trovo quindi impossibilitata a proseguire nell’incarico di Presidente di Cinecittà e debbo dunque rassegnare le mie dimissioni irrevocabili. Nel farlo, desidero ringraziare sinceramente i Ministri Franceschini, Giorgetti, Sangiuliano, Giuli e Franco che mi hanno dato fiducia, e soprattutto il Sottosegretario Lucia Borgonzoni. Ringrazio anche il Consiglio di Amministrazione e tutto il personale di Cinecittà e dell’Archivio Luce, con il quale ho collaborato proficuamente per quattro anni, organizzando e curando rassegne, mostre e convegni di cui sono molto fiera. Da oggi dedicherò dunque tutte le mie energie al mondo dell’audiovisivo italiano, affinché sia sempre più protagonista in Italia e nel mondo“.

Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha ringraziato la Presidente Chiara Sbarigia per l’egregio lavoro svolto sin qui e ha formulato i suoi migliori auspici per i nuovi progetti che la attendono per il sostegno del cinema italiano per il quale siamo tutti impegnati.