Un guasto ai radar di Linate ha mandato nel caos per oltre due ore gli aeroporti di tutto il Nord Ovest. Molti voli hanno subito notevoli ritardi alla partenza, gli aerei in arrivo sono stati dirottati su altri scali, mentre i sorvoli sono stati deviati. E’ stato tutto subito ben visibile dalle mappe di Flightradar, il portale online che mostra il traffico aereo in diretta con immagini satellitari: sul Nord Italia si poteva vedere un “buco” che gli aerei evitano. Il guasto ha creato problemi dalle 21 circa negli aeroporti di Milano (Malpensa e Linate), Torino, Genova e Bergamo. I voli coinvolti sono stati oltre 300. Si è tornati lentamente alla normalità a partire dalle 23.30, come ha annunciato l’Enav dopo l’intervento dei tecnici.

Un primo tentativo di “ripartenza” – riferisce l’account Aeroportilombardi su X – è avvenuto alle 22.10 (tra gli altri un volo Swiss Air per Zurigo), ma poi il traffico è stato di nuovo sospeso. Successivamente si è provato a far ripartire il traffico con qualche cautela alle 22.55 (è decollato un volo Ryanair per Funchal, capoluogo dell’arcipelago di Madeira). In alcuni aeroporti a quel punto è stato dato il via a partenze e arrivi ma con molte limitazioni.

Disagi si sono verificati, di rimbalzo, anche in aeroporti del Centro Italia, in particolare a Pisa e Firenze, con ritardi e dirottamenti. In entrambi gli scali sono arrivati alcuni voli deviati da Malpensa, Linate e Caselle. Toscana Aeroporti, per questo, ha suggerito ai viaggiatori in attesa di contattare la propria compagnia aerea per informazioni. Lo stesso ha consigliato anche Aeroporti di Roma.

Si tratta del secondo episodio del genere in 8 mesi che colpisce Milano. A ottobre un malfunzionamento a un radar mandò in tilt il traffico aereo per tre quarti d’ora. Enav ha spiegato che in questo caso si è verificato un rallentamento al sistema di trasmissione dati del Centro di Controllo d’Area di Milano, responsabile della gestione del traffico aereo del Nord Ovest.

L’immagine in alto è tratta dal portale Flightradar24.