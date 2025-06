di Matteo Pagliuso

Veo 3, uscito nel maggio 2025, è l’ultimo modello di intelligenza artificiale di Google capace di generare dei video di altra qualità con un audio. I temi che riguardano l’intelligenza artificiale sono tanti, si potrebbe trattare dei costi ecologici di quest’ultima, di tutta l’acqua che serve per raffreddare i generatori, etc…, però qui vorrei trattare di qualcos’altro, ovvero, di come si deve interpretare il contenuto che viene generato con Veo 3 e che vediamo sui social.

Mentre OpenAi si concentrava sulla generazione di immagini, Veo 3 è riuscito a creare video realistici dove l’ambiente, la voce, i suoni sono quasi perfettamente correlati ai personaggi che hanno morfologie e facce diverse e che interagiscono tra loro e in cui ci sono anche movimenti di telecamera realistici. Così l’IA può riprodurre video in cui si possono creare mondi in cui si può rappresentare tutto quello che si vuole, si possono fare video comici o anche, per esempio, video ambientati in una certa epoca. Questa libertà di creazione rivoluziona la comunicazione, e in particolare quella politica, che si può fare con l’IA.

Già con OpenAi l’intelligenza artificiale era uno strumento di comunicazione. Lo dimostra l’uso che ne fa, per esempio, Salvini sul suo conto Instagram, dove usa quasi sistematicamente una foto generata con IA quando deve illustrare un evento come una “vittoria” della Lega o un crimine commesso da un immigrato e, ogni tanto, da un italiano. Lo stesso fa, in una propensione minima, il conto Instagram di Fratelli d’Italia mentre i partiti di sinistra, Pd, M5S e AVS quasi non usano l’intelligenza artificiale.

Per il momento non ci sono molti video generati con l’IA pubblicati da politici, però ci sono tre casi che si possono ricordare, quelli di Salvini, Vannacci e Cassani. Salvini pubblicò un video in cui viene messa in scena una donna anziana che con la sinistra al governo viene cacciata da casa da abusivi e che adesso può tornare da lei grazie alla legge della Lega al governo.

Riguardo a Vannacci e Cassani, entrambi hanno pubblicato uno video sul loro Instagram (rispettivamente il 20 giugno e il 17 giugno), in cui viene messa in scena Milano nel 2050, dove si vede una città sporca, abbandonata, dove ci sono delle bandiere dell’Islam ovunque e dove ci sono solo musulmani.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Cassani (@cassanisindaco)

Nello stesso stile ci sono diversi account su Instagram, come quello di pov__sensei, in cui vengono messe in scene tante città europee, da Parigi a Madrid, dove ci sono sempre gli stessi elementi: degrado, colori bui, sporchezza, Islam. Sempre su questi stessi account di estrema destra si vedono città come Mosca che sono belle, pulite, lussuriose, con dei colori chiari e che, a caso, sono in paesi governati dall’estrema destra come in Russia.

Veo 3 è un’intelligenza artificiale che rivoluzione la comunicazione, ovviamente viene anche usata per divertimento o per altre cose, però non la si deve usare per diffondere paure. L’uso della paura è un elemento usato dall’estrema destra, soprattutto la paura dell’altro. Al giorno d’oggi, l’intelligenza artificiale si sviluppa in modo significativo ed è necessario essere attenti a ciò che si vede online e, perciò, si deve usare il nostro spirito critico per riuscire a distinguere l’informazione dalla disinformazione.

Il blog Sostenitore ospita i post scritti dai lettori che hanno deciso di contribuire alla crescita de ilfattoquotidiano.it, sottoscrivendo l’offerta Sostenitore e diventando così parte attiva della nostra community. Tra i post inviati, Peter Gomez e la redazione selezioneranno e pubblicheranno quelli più interessanti. Questo blog nasce da un’idea dei lettori, continuate a renderlo il vostro spazio. Diventare Sostenitore significa anche metterci la faccia, la firma o l’impegno: aderisci alle nostre campagne, pensate perché tu abbia un ruolo attivo! Se vuoi partecipare, al prezzo di “un cappuccino alla settimana” potrai anche seguire in diretta streaming la riunione di redazione del giovedì – mandandoci in tempo reale suggerimenti, notizie e idee – e accedere al Forum riservato dove discutere e interagire con la redazione. Scopri tutti i vantaggi!