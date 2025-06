Uccise la figlia e il presunto amante della moglie che ferì gravemente nel maggio del 2023. Taulant Malaj è stato condannato alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per la durata di un anno e sei mesi. Il panettiere albanese, 47 anni, rispondeva di accusato di duplice omicidio volontario e tentato omicidio pluriaggravati compiuti a Torremaggiore, nel Foggiano, il 7 maggio del 2023. La sentenza è stata emessa dai giudici della Corte d’assise di Foggia.

L’uomo uccise a coltellate la figlia 16enne Gessica e il vicino di casa, Massimo De Santis, che riteneva, senza alcun fondamento, avesse una relazione sentimentale con sua moglie Tefta Malaj, rimasta gravemente ferita. La ragazza fu uccisa mentre tentava di difendere la madre. Tecnicamente gli ergastoli inflitti sono due: uno per l’uccisione del vicino di casa e per le lesioni gravissime alla moglie, l’altro per l’uccisione della figlia.

Lo scorso 30 maggio ci sono state le discussioni dei pubblici ministeri e delle parti civili e la Procura di Foggia aveva chiesto l’ergastolo con isolamento diurno di 1 anno e 6 mesi. Il processo era iniziato il 22 marzo 2024. Sono stati 32 i testimoni ascoltati e 15 le udienze dibattimentali. Soddisfazione per il verdetto è stata espressa dall’avvocato Roberto De Rossi, che assiste nel procedimento giudiziario la moglie dell’uomo, Tefta. “Sono ovviamente molto soddisfatto. Una sentenza esemplare. Le lacrime e il lungo abbraccio di Tefta valgono più di mille parole”.