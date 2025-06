Date e orari di tutte le sfide della fase a eliminazione diretta della competizione internazionale per club in programma negli USA: le due italiane visibili in tv e in streaming gratis

Serviva non perdere per evitare il Real Madrid e la Juventus non ci è riuscita: la sconfitta per 2-5 contro il Manchester City retrocede i bianconeri al secondo posto e li “spedisce” nella parte destra del tabellone, quella sulla carta più complicata. Si è completato il quadro degli ottavi di finale del Mondiale per Club dopo le ultime partite dei gironi G e H che hanno visto Manchester City, Juve, Real Madrid e Salisburgo qualificarsi tra le prime 16 del mondo. Niente Al Hilal per i bianconeri, che affronteranno i Blancos: Simone Inzaghi, invece, a distanza di poco più di due anni dalla finale di Champions League di Istanbul ritrova Pep Guardiola. L’Inter affronterà invece i brasiliani del Fluminense e in caso di vittoria troverebbe la vincitrice di Al Hilal-Manchester City. Tra le altre sfide da seguire anche un interessante Benfica–Chelsea. Di seguito il tabellone completo con giorno e orario.

Mondiale per Club, il tabellone degli ottavi: date e orari

Palmeiras vs Botafogo (sabato 28 giugno ore 18:00 al Lincoln Financial Field di Philadelphia) Benfica vs Chelsea (sabato 28 giugno ore 22:00 al Bank of America Stadium di Charlotte) Psg vs Inter Miami (domenica 29 giugno ore 18:00 al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta) Flamengo vs Bayern Monaco (domenica 29 giugno ore 22:00 all’Hard Rock Stadium di Miami Gardens) INTER vs Fluminense (lunedì 30 giugno ore 21:00 al Bank of America Stadium di Charlotte) Manchester City vs Al Hilal (martedì 1 luglio ore 3:00 al Camping World Stadium di Orlando) Real Madrid vs JUVENTUS (martedì 1 luglio ore 21:00 all’Hard Rock Stadium di Miami Gardens) Borussia Dortmund vs Monterrey (mercoledì 2 luglio ore 3:00 al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta)

Le eventuali sfide ai quarti

Dopo la sconfitta della Juventus, adesso le due italiane potranno incontrarsi soltanto in un’eventuale finale. Molto difficile. I bianconeri avranno l’ostacolo Real Madrid, ma se dovessero riuscire a superarlo, ai quarti troverebbero una tra Borussia Dortmund e Monterrey. L’Inter invece, come già detto, battendo il Fluminense incontrerebbe o subito Simone Inzaghi o il Manchester City di Guardiola. Interessante l’incrocio dei quarti che riguarda il Bayern: se i tedeschi dovessero vincere contro il Flamengo, incontrerebbero o il PSG o l’Inter Miami di Messi e Suarez. Infine, nel lato sinistro del tabellone, se il Chelsea dovesse battere il Benfica, incrocerebbe la vincente tra Palmeiras e Botafogo.

1 VS 2 – venerdì 4 luglio ore 21 al Camping World Stadium di Orlando.

5 VS 6 – sabato 5 luglio ore 3 al Lincoln Financial Field di Philadelphia.

3 VS 4 – sabato 5 luglio ore 18 al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta.

7 VS 8 – sabato 5 luglio ore 22 al MetLife Stadium di East Rutherford.

Dove vedere gli ottavi di finale del Mondiale per Club

Il Mondiale per Club viene trasmesso interamente da DAZN che ha i diritti di tutte e 63 le partite che si disputeranno. La novità però è che i match sono disponibili gratis, senza bisogno di pagare l’abbonamento. Per guardarle basterà effettuare la registrazione alla piattaforma. DAZN è stata scelta come broadcaster globale esclusivo del Mondiale per Club FIFA 2025, è disponibile su tutti i dispositivi connessi, tra cui Smart TV, smartphone, tablet e console di gioco.

Alcuni match saranno visibili anche su Mediaset, che ha la co-esclusiva dell’evento, e trasmette in tv una gara al giorno in chiaro. Questa la lista dei match visibili su Mediaset (Canale 5 o Italia 1) durante gli ottavi di finale: