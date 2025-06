La Juve e l’Inter nel percorso di Simone Inzaghi al Mondiale per Club. Il destino potrebbe fare questo curioso scherzo all’allenatore dell’Al Hilal. Ma andiamo per gradi. La fase a gironi del Mondiale per Club 2025 sta per concludersi e ci sono già tutti i verdetti a eccezione dei gironi G e H, quelli di Juventus e Manchester City, Real Madrid e Al Hilal, per intenderci. Da sabato 28 partiranno quindi gli ottavi di finale della competizione e in tanti si chiedono chi potrebbero incontrare le italiane. L’Inter – dopo la vittoria contro il River Plate grazie ai gol di Pio Esposito e Bastoni – è già sicura di affrontare il Fluminense lunedì 30 giugno alle ore 21, mentre la Juventus è già certa di giocarli ma non conosce ancora l’avversario. Tutto dipenderà dall’ultima giornata.

Alla Juve basta un pareggio contro il Manchester City per arrivare prima, mentre in caso di sconfitta sarebbe la squadra di Guardiola a ottenere il primo posto, con i bianconeri che finirebbero dall’altra parte del tabellone. Nulla di deciso invece nel girone H, con il Real Madrid (4 punti) che sfiderà il Salisburgo, a pari punti con i Blancos. Dietro, l’Al Hilal di Simone Inzaghi affronterà il Pachuca: in caso di vittoria, la squadra di Simone Inzaghi avrebbe grosse chance di qualificarsi da seconda nel proprio raggruppamento. Anche se la situazione è un po’ intricata. Riassumendo: l’Al Hilal deve vincere per avere speranze di andare agli ottavi. Il secondo posto per la formazione saudita sarebbe certo se il match tra Real Madrid e Salisburgo non dovesse finire in pareggio. In caso di pareggio per 0-0 tra Blancos e austriaci, Inzaghi passerebbe come secondo dietro a Mbappé e compagni. In caso di 1-1, Real primo mentre tra Al Hilal e Salisburgo si guarderebbe la differenza reti generale. In caso di pareggio per 2-2, la squadra di Simone Inzaghi sarebbe eliminata per numero di gol segnati negli scontri diretti.

Il possibile incrocio tra Juventus, Inter e Al Hilal

E se l’Al Hilal arrivasse seconda e la Juventus prima (quadro a oggi tra i più plausibili), ecco che si aprirebbe uno scenario curioso che metterebbe due italiane nel percorso di Inzaghi. Ma perché? Perché in questo caso agli ottavi sarebbe Juventus contro Al Hilal. Inzaghi contro una delle rivali più sentite durante la sua avventura all’Inter. E non sarebbe finita qui, perché nel caso in cui la formazione saudita dovesse battere la Juve, potrebbe incontrare l’Inter ai quarti (sempre che i nerazzurri dovessero vincere contro il Fluminense: gara insidiosa, ma sicuramente non servirà un’impresa). Se invece dovessero trionfare i bianconeri, potrebbe esserci ai quarti un big match tutto italiano. Certo, siamo nel campo delle ipotesi e basta una non vittoria dell’Al Hilal per smontare tutto. Ma Inzaghi contro due italiane e contro il suo passato, visti gli incastri, oggi non è utopia. E sarebbe invece uno scherzo del destino.