“L’umanità a Gaza è a rischio dove i gazawi stanno facendo di tutto per sopravvivere. Non sono convinti sono ostinati. E noi stiamo cercando di accompagnarli, di aiutarli, per cercare di sopravvivere”. Così Angelo Rusconi, capo progetto di Medici senza frontiere a Gaza, in un appello per sostenere i progetti della Ong. “Qui abbiamo una clinica dove abbiamo già prima di aprire 500 pazienti che ci aspettano – prosegue – speriamo di riuscire ad aprire il secondo pronto soccorso”.

Rusconi racconta una vita dove “tutto è difficile”: “I prezzi sono alle stelle e recuperare materiale è difficile, ma cerchiamo di essere come loro, ostinati. Ogni giorno è una lotta per la sopravvivenza“.