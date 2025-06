La motivazione è che Hamas ruba le derrate alimentari. Il ministro Smotrich paventa il ritiro dell'appoggio se il governo non riuscirà a impedirlo e Netanyahu ha ordinato all'IDF di elaborare un piano in 48 ore per contrastare la pratica

Israele ha sospeso le consegne di aiuti umanitari a Gaza. Lo ha riferito il notiziario Channel 12 citando un funzionario israeliano. Poco prima l’ufficio di Benjamin Netanyahu aveva annunciato di aver ordinato all’esercito di presentare entro i prossimi due giorni un piano su come impedire ad Hamas di rubare gli aiuti umanitari destinati alla popolazione della Striscia di Gaza.

Il dirigente citato dall’emittente televisiva ha spiegato che la dichiarazione dell’ufficio del premier è giunta dopo che il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, uno dei leader dell’ultradestra favorevole al piano di occupazione dell’enclave palestinese, ha minacciato di lasciare il governo se non fossero state prese misure immediate per impedire che gli aiuti raggiungessero Hamas. I funzionari affermano che la sospensione delle consegne di aiuti rimarrà in vigore finché le IDF non presenteranno il loro piano.

Nella Striscia, intanto, si continua a morire. Da questa mattina, riferisce Al Jazeera citando fonti ospedaliere, sono almeno 31 i palestinesi uccisi in attacchi di Israele. Fra le vittime ci sono 9 persone uccise nel bombardamento di una scuola che ospitava sfollati nel quartiere di Sheikh Radwan a Gaza City e 3 persone che aspettavano vicino ai punti di distribuzione degli aiuti.