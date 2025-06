Il quesito si pone dal momento che le risorse per l’aumento della spesa militare rischiano di essere prelevate dalla sanità, già oggi in gravissimo affanno

di Sergio Ciliegi

Presidente Sergio Mattarella, con tutto il rispetto, forse c’è qualcosa da chiarire o da ribadire.

La Costituzione, sulla quale lei ha giurato, non è un breviario di formule liturgiche per le ricorrenze da riporre nel cassetto subito dopo. Se l’Italia ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali l’Italia non deve fornire armi a nessuno. La lettera della norma costituzionale sull’argomento non si presta ad interpretazioni di sorta. D’altra parte, ripudiare la guerra e fornire armi per qualsiasi guerra sono incompatibili anche senza una costituzione.

A questo si aggiunga, vista la recente decisione in sede Nato di aumentare al 5 per cento del Pil la spesa militare in dieci anni, che sarebbe opportuno, nell’interesse della collettività, accertare la compatibilità costituzionale di tale decisione con la tutela della salute come “fondamentale diritto dell’individuo” (Art 32 Cost.). Il quesito, non accademico, si pone dal momento che non essendo previsti tagli ad altre spese o aumenti di gettito fiscale, le risorse per l’aumento della spesa militare saranno/rischiano di essere (perplessità al riguardo anche del ministro competente) prelevate dalla sanità, già oggi in gravissimo affanno con conseguente, e ormai intollerabile, sofferenza della collettività.

Quindi si disponga a imporre, nell’ambito delle sue competenze e prerogative, il rispetto della Costituzione e il blocco di forniture militari a chicchessia. A meno che non sia in grado di certificare che l’Italia non ha in corso forniture militari ad altri paesi.

Se non se la sente si può anche capire – la situazione internazionale è molto critica e per certi versi indecifrabile e magari lei sarà anche stanco dopo 10 anni al Quirinale (i costituenti saggiamente ne avevano previsti solo sette) – ma sarebbe forse opportuno che si mettesse a riposo.