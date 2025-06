Un messaggio zeppo di lodi e complimenti, che sembra trasudare ammirazione e ossequio nei suoi confronti. Abbastanza da mandare Donald Trump in solluchero e spingerlo a pubblicarlo sui suoi social. Il mittente? Il segretario generale della Nato Mark Rutte, che in una serie di sms al presidente degli Stati Uniti ha lasciato intendere in maniera cristallina come dietro la scelta della Nato di alzare la spesa militare e in sicurezza al 5% – che sarà ratificata nel vertice de L’Aja entro domani – ci sia la volontà dell’inquilino della Casa Bianca.

Rutte è incontenibile nei complimenti al presidente degli Stati Uniti, sia per il raid contro l’Iran che sembra aver chiuso la guerra di 12 giorni portata avanti da Israele che per l’aver convinto gli alleati della Nato a spendere oltre il doppio di quanto fanno finora in armi e sicurezza. Il tenore dei suoi messaggi è di questo tipo: “Congratulazioni e grazie per la tua azione decisiva in Iran, è stata davvero straordinaria e nessun altro avrebbe osato farlo. Ora siamo tutti più al sicuro”, scrive l’ex premier olandese e ora numero uno dell’Alleanza Atlantica.

Quindi arriva al dunque, alla parte che maggiormente interessa il suo ruolo: “Stai volando verso un altro grande successo all’Aia questa sera. Non è stato facile, ma li abbiamo convinti tutti a firmare per il 5%”, si legge nel testo pubblicato da Trump su Truth. Se qualcuno avesse ancora dubbi su chi sia stato l’artefice della scelta di aumentare in maniera consistente le spese per armi e difesa, avversata pubblicamente solo da Spagna e Slovacchia, ecco che Rutte toglie ogni dubbio: “Donald, ci hai portati a un momento davvero, davvero importante per l’America, per l’Europa e per il mondo. Riuscirai in qualcosa che nessun presidente americano è riuscito a ottenere in decenni. L’Europa pagherà in grande misura, come è giusto che sia, e sarà una tua vittoria”.