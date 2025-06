La Corte d’assise di Brindisi ha condannato all’ergastolo con isolamento diurno per un anno Christian Candita, di 24 anni, per concorso nell’omicidio volontario del 19enne Paolo Stasi, ucciso il 9 novembre 2022 davanti casa sua a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Per l’uccisone del giovane, è stato condannato in primo grado dal tribunale per i minorenni Luigi Borraccino che all’epoca dei fatti aveva 17 anni. Quest’ultimo è ritenuto l’esecutore materiale dell’omicidio e gli è stata inflitta una pena di 20 anni di reclusione.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, Candita ha guidato l’auto per raggiungere l’abitazione della vittima. Dietro l’omicidio c’è un debito di 5mila euro che Stasi e la madre, Annunziata D’Errico, avrebbero maturato con Borracino per il consumo di hascisc e marijuana che veniva anche confezionata a casa Stasi per poi essere spacciata. La donna e il figlio in seguito ucciso avrebbero consumato la droga senza poi pagarla.

Nell’ambito di questo processo, infatti, lo stesso Borraccino e Candita erano imputati insieme ad altre persone, tra cui la madre di Stasi, per detenzione ai fini di spaccio. La Corte ha condannato Borraccino a nove anni di reclusione e a 50mila euro di multa. Assolta invece la mamma di Stasi. Candida dovrà risarcire in separata sede i famigliari di Stasi.