Partenza da sinistra, dribbling, sterzata a rientrare sul destro e tiro a giro sul palo lontano. Quante volte abbiamo visto questa giocata e quanti gol ha segnato così Dries Mertens, che a 38 anni ha annunciato il ritiro dal calcio. L’attaccante ex Napoli lo ha fatto attraverso un video Instagram, in modo fantasioso, come ci aveva abituati in campo. “Grande Marek, non vedo l’ora di giocare l’ultima partita con te. Ho smesso col calcio e per l’ultima volta metterò le scarpe solo per te, perché resti il capitano e l’uomo più forte con cui ho giocato”. Sfondo mare di Napoli, messaggio in italiano, indirizzato a Marek Hamsik, ex compagno del belga per sei anni con la maglia napoletana. Da tre stagioni al Galatasaray, Mertens ha giocato la sua ultima partita ufficiale il 30 maggio, segnando anche una rete nel match contro l’Istanbul Basaksehir terminato 2-0. Adesso ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo, ma li riprenderà eccezionalmente un’altra volta: il prossimo 5 luglio allo stadio Tehelne Pole di Bratislava, in occasione della partita di addio di Hamsik, ritiratosi dal calcio due anni fa. 833 presenze totali tra i club, 274 gol. Mertens lascia il calcio dopo aver segnato quasi 300 reti in carriera, escludendo le 21 in nazionale.

“Quando è arrivato 3 anni fa, Dries Mertens non era solo un calciatore, ma un vero leader, un fratello, un esempio. È stato l’uomo che ha cambiato tutto con la sua grinta, l’arguzia e la sua leadership in campo. Si è preso la responsabilità nei momenti difficili, ha guidato i giovani, si è sempre sacrificato per primo per la sua squadra”. Questo l’inizio del messaggio di saluto del Galatasaray all’attaccante belga. “Dries ha conquistato i nostri cuori anche fuori dal campo. La sua umiltà, la sua sincerità, il suo sorriso. Era una delle persone che credeva nell’unità e nell’unione, rendendo il Galatasaray più di un club. E per questo, Kat e Ciro sono diventati alcuni dei membri di questa famiglia. Gli vogliamo così tanto bene. Il tuo nome, i tuoi ricordi, la tua leadership, la tua umanità sono già scritte in lettere d’oro nella storia di questa maglia, Dries. Grazie di tutto. Felice che tu sia diventato uno di noi”, si conclude la dedica del club turco.

La carriera di Mertens

Gli inizi in Belgio, poi la seconda divisione olandese, l’Eredivisie, il PSV e l’avventura a Napoli, la più lunga della sua carriera ma anche la più entusiasmante. Infine la chiusura in Turchia, con il Galatasaray. 932 partite giocate, 295 gol segnati tra club e nazionale. Un percorso in crescendo fino a raggiungere l’apice della sua carriera a Napoli. Dries Mertens si ritira e lo fa segnando un gol nella sua ultima partita ufficiale con la maglia del Galatasaray. Un’avventura cominciata prima all’Eendracht Aalst in Belgio, poi all’AGOVV in Olanda dove segna 21 gol in due anni da giovanissimo. Numeri che gli valgono la chiamata dell’Utrecht, in Eredivisie. 7 gol la prima stagione, 14 quella successiva. Fu in quel momento che arrivò il PSV, big d’Olanda. E fu lì che Mertens si fece conoscere in tutta Europa. 45 gol totali in due anni (e ricordiamo che non nasce prima punta centrale) e diverse big su di lui. Alla fine la spunta il Napoli.

In Italia, nella città campana, Mertens si sente a casa sua. Ma nel significato letterale della frase, visto che ha comprato una villa a Posillipo dove ancora oggi va in vacanza. A Napoli è rimasto nove anni, ha segnato circa 150 gol, a giugno 2025 ha ricevuto la cittadinanza onoraria e ha chiamato suo figlio Ciro. Insomma, a Napoli Mertens è diventato l’uomo della gente. Nel 2022 il commovente addio e l’inizio della sua ultima esperienza, al Galatasaray. In carriera ha vinto tre campionati turchi, una Coppa di Turchia, una Supercoppa di Turchia, due Coppe Italia, una Supercoppa Italiana, una Coppa d’Olanda e una Supercoppa d’Olanda.