“Cari napoletani, concittadini miei, sapevo che questo giorno alla fine sarebbe arrivato ma non ho mai saputo quanto sarebbe stato difficile per me salutare questa città che mi ha adottato, amato e sostenuto nei momenti difficili e meravigliosi. I record e le vittorie saranno nei libri, ma le persone e la città rimarranno per sempre nel mio cuore“. Comincia così il saluto di Dries Mertens a Napoli: un video pubblicato su Instagram nel quale il calciatore belga fatica a trattenere la commozione. È l’annuncio che mette la parole fine a 9 anni con la maglia azzurra dei partenopei, nel corso dei quali ha segnato 113 gol, diventando il miglior marcatore della storia di Napoli. Nel corso dei quali ha creato un legame unico con la città.

In braccio tiene il figlio, chiamato Ciro: “Sono molto orgoglioso che mio figlio sia nato a Napoli e quando andrà in giro per il mondo sarà per sempre un napoletano“, sottolinea proprio papà Mertens. Che nel suo messaggio ricorda l’amore per la squadra, ma soprattutto per la città: “Io non sono nato qui ma per nove anni Napoli è stata la mia terra e la città è diventata parte del mio sangue. Per questo ho deciso di tenere la mia casa sul Golfo così posso ritornare il più possibile”. “La mia partenza non è andata come avrei voluto io, ma per me non è un addio ma solo un arrivederci. Napoli, ma quanto ci siamo divertiti“, ha concluso Mertens.