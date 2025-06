La donna, a casa di un amico per accudire i suoi sette cani, è riuscita a mettersi in salvo nell'abitazione e a chiamare i soccorsi. I rottweiler sono stati affidati ai veterinari dell’ASL 4 che ne devono valutare lo stato comportamentale e sanitario

Era andata a casa di un amico per accudire i suoi cani, ma è finita in ospedale in codice rosso dopo essere stata aggredita violentemente da due rottweiler. È quanto accaduto a una donna di 49 anni poco prima delle 21 di sabato (21 giugno) a Genova, in una villetta lungo l’Aurelia. La vittima, morsa ripetutamente sul collo e sugli arti, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Martino.

Stando a quanto emerso finora, l’attacco sarebbe avvenuto appena dopo l’ingresso in giardino, dove ad aspettarla c’erano sette cani, due dei quali hanno subito preso la rincorsa contro di lei. Dopo aver tentato di liberarsi, la donna è riuscita a nascondersi dentro l’abitazione: qui, grazie anche all’aiuto della madre dell’amico, ha chiamato il numero di emergenza 112. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Chiavari, della croce rossa di Chiavari, della croce verde di Lavagna, di due automediche e della polizia del commissariato locale, che hanno dovuto aiutarsi con un’autoscala per riuscire a sfuggire all’aggressività dei rottweiler ed entrare in casa.

L’episodio sembrerebbe essere legato a una questione territoriale. I cani, infatti, si sono calmati solo quando la proprietaria è rientrata nell’abitazione. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso le indagini degli agenti di polizia, che si stanno concentrando su due dettagli principali: se la donna fosse stata informata di un eventuale pericolo e sei i rottweiler avessero manifestato comportamenti aggressivi anche in precedenza. Intanto, i sette cani sono stati affidati ai veterinari dell’ASL 4 che ne devono valutare lo stato comportamentale e sanitario.