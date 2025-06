Bonelli a Meloni: “Hai umiliato l’Italia”. Fratoianni: “Destra sociale delle élite”

“Cara Giorgia Meloni, hai umiliato l’Italia. Non esiste più una politica della Repubblica italiana, esiste una politica estera in Italia di Trump e Benjamin Netanyahu. Facciamo quello che dicono loro”. Angelo Bonelli, coportavoce dei Verdi, attacca il presidente del Consiglio prima che la manifestazione contro il riarmo partisse da Porta San Paolo a Roma. “Perché sanzioni alla Russia e a Israele no? E’ inaccettabile, siamo complici”. Tanti gli interventi che si sono susseguiti dal tir principale in testa al corteo. Anche Ilaria Salis è intervenuta. La Europarlamentare ha detto che “Israele va fermato togliendogli ogni forma di supporto militare, rompendo gli accordi commerciali ed isolandolo politicamente. Nessuna collaborazione con un stato colonialista, genocida ed aggressore – e conclude – dobbiamo prendere le distanze anche dagli Stati Uniti e dalla nato”. Per Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana “il riarmo è una follia senza limiti a cui il nostro governo non è in grado non solo di rispondere ma a cui si accoda in modo squallido e complice perché non ha un’idea alternativa. La destra sociale è sempre più la destra delle élite e rivela in questo modo qual è la sua vera faccia”.