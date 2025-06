È stato trovato morto, nel territorio di Collecorvino (Pescara), dove lo cercavano da giorni e dove aveva lasciato l’auto, il poliziotto di Montesilvano, ma in servizio alla Questura di Nuoro, che era scomparso nei giorni scorsi. Si tratta di Fabrizio Spagnoli, 32 anni, di cui non si avevano notizie da circa una settimana. I familiari, non vendendolo rientrare, ne avevano segnalato la scomparsa. L’uomo era tornato a casa in questi giorni per una breve vacanza. Padre di due figli e non aveva mostrato segni di disagio.

Se hai bisogno di aiuto o conosci qualcuno che potrebbe averne bisogno, ricordati che esiste Telefono amico Italia (0223272327), un servizio di ascolto attivo ogni giorno dalle 10 alle 24 da contattare in caso di solitudine, angoscia, tristezza, sconforto e rabbia. Per ricevere aiuto si può chiamare anche il 112, numero unico di emergenza. O contattare i volontari della onlus Samaritans allo 0677208977 (operativi tutti i giorni dalle ore 13 alle 22).