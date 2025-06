Orari MotoGp, Gp Italia: dove vedere qualifiche, sprint e gare in tv e streaming (Sky, Now, TV8)

Dopo un venerdì ricco di incertezze, con Pecco Bagnaia che ha prima fatto male nelle libere mattutine e ha poi chiuso con il secondo tempo le pre qualifiche dietro a Maverick Viñales, il GP d’Italia entra nel vivo con qualifiche e sprint – entrambe nella giornata di oggi, sabato 21 giugno – e gara, prevista per domenica. Nella passata edizione, quella 2024, a vincere fu Bagnaia in una storica doppietta con Enea Bastianini al secondo posto. Da capire adesso le sensazioni del pilota Ducati, che dopo una mattinata negativa (con qualche gesto di stizza) ha chiuso bene le pre qualifiche. Il piemontese sogna il riscatto dopo una prima parte di stagione dominata dai fratelli Marquez: le curve del Mugello e il tifo del pubblico italiano possono aiutarlo a invertire la rotta.

MotoGP, Gp Italia 2025: dove vedere qualifiche, gara sprint e gara

In Italia il Gran Premio d’Italia 2025 sarà trasmesso sia su Sky che in chiaro su TV8. In particolare: Sky Sport MotoGP (canale 208) e la piattaforma streaming NOW trasmetteranno in diretta tutte le sessioni del weekend (qualifiche, Sprint e gare). TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e streaming TV8.it trasmettono in diretta in chiaro le qualifiche e le gare di sabato e domenica per tutte le classi (inclusa la Sprint Race MotoGP del sabato). La gara di MotoGP di domenica alle 14:00 sarà visibile in diretta su Sky Sport MotoGP e su TV8 (canale 8).

MotoGP, Gp Italia 2025: gli orari di Sky, Now e TV8 (diretta)