Doppietta italiana al Mugello e tripletta Ducati. Francesco Bagnaia ha vinto il settimo appuntamento stagionale della MotoGP, centrando così la terza vittoria consecutiva sul circuito fiorentino. Al secondo posto si è classificato Enea Bastianini (+0.799), che ha dato spettacolo nei giri finali superando prima Marc Marquez (4°, +2.064) e poi Jorge Martin (3°, +0.924) all’ultima curva. Concludono in top ten anche altri due italiani: Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, piazzatisi rispettivamente sesto e settimo. La battaglia in testa alla classifica generale si riaccende prepotentemente.

