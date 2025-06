C’è una Ducati in testa al mondiale con Marc Marquez. E c’è una Ducati che soffre, quella di Pecco Bagnaia. Il piemontese è arrivato al Mugello con grandi aspettative: la speranza è che il Gran Premio d’Italia possa dare una svolta al suo 2025. Per ora infatti la MotoGp è dominata dal suo compagno di squadra, che con la Desmosedici GP25 si sta trovando a meraviglia. La stessa moto invece sembra essere diventata nemica di Bagnaia, che durante le prove al Mugello ha sfogato tutta la sua frustrazione proprio contro la Rossa.

Un Bagnaia così nervoso non lo si vedeva da tempo. Nemmeno l’anno scorso, quando Jorge Martin gli ha soffiato il trono mondiale. Durante le prime prove libere (FP1) del Gp d’Italia, Bagnaia aveva cominciato anche bene. Poi però sono arrivati una serie di lunghi inspiegabili. Il piemontese ha cominciato a “picchiare” la sua moto e poi a prenderla in giro, facendo il segno del pollice in su. Dopo l’ennesimo errore, ha allargato le braccia guardando ancora sconsolato la sua GP25.

È da tempo che Bagnaia lamenta uno scarso feeling con la nuova Desmosedici, che invece fa volare Marquez. Lo spagnolo è già diventato in pochi mesi il leader indiscusso del team di Borgo Panigale e il nuovo faro dello sviluppo tecnico. Una scelta pericolosa: la Ducati sembra aver già dimenticato i due Mondiali vinti dal piemontese. Il Mugello doveva essere appunto la pista del riscatto: Bagnaia ha ancora tempo per riprendersi, ma se il Gp d’Italia dovesse andare male il suo rapporto con la Ducati potrebbe incrinarsi anche definitivamente.