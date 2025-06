È il fine settimana del Gran Premio d’Italia in MotoGP. Sotto il sole del Mugello, sono terminate le pre qualifiche in attesa poi di qualifiche e gara sprint nella giornata di sabato. Il più veloce con un tempo “quasi” record è stato Maverick Viñales, che ha chiuso davanti a tutti con la sua KTM grazie al tempo di 1’44.634, un decimo più lento del record della pista. Secondo un ottimo Pecco Bagnaia, a un decimo dal primo posto e decisamente più in palla delle libere mattutine dove aveva mostrato anche qualche segno di nervosismo. Il pilota piemontese per una volta ha finito davanti a Marc Marquez e al fratello Alex.

Chiudono la top 10 Fabio Quartararo, Marco Bezzecchi, Alex Rins, Pedro Acosta, Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio. Sono loro a passare direttamente in Q2: un risultato particolarmente importante per Bezzecchi, che finalmente può sperare in una buona qualifica con la sua Aprilia. Fuori dai primi dieci (e quindi dalla Q2) invece Enea Bastianini: ancora non riesce a trovare il feeling con la Ktm. In Q1 anche tutte le Honda: un passo indietro per la casa giapponese.

GP Mugello 2025, i risultati delle pre qualifiche

1 Maverick Viñales (KTM) 1:44.634

2 Francesco Bagnaia (Ducati) 1:44.744

3 Marc Marquez (Ducati) 1:44.780

4 Alex Marquez (Ducati) 1:44.787

5 Fabio Quartararo (Yamaha) 1:44.945

6 Marco Bezzecchi (Aprilia) 1:44.995

7 Alex Rins (Yamaha) 1:45.084

8 Pedro Acosta (KTM) 1:45.100

9 Franco Morbidelli (Ducati) 1:45.144

10 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 1:45.279

11 Miguel Oliveira (Yamaha) 1:45.404

12 Enea Bastianini (KTM) 1:45.405

13 Jack Miller (Yamaha) 1:45.441

14 Raul Fernandez (Aprilia) 1:45.486

15 Fermin Aldeguer (Ducati) 1:45.610

16 Joan Mir (Honda) 1:45.652

17 Johann Zarco (Honda) 1:45.881

18 Brad Binder (KTM) 1:45.898

19 Ai Ogura (Aprilia) 1:45.998

20 Takaaki Nakagami (Honda) 1:46.068

21 Lorenzo Savadori (Aprilia) 1:46.341

22 Somkiat Chantra (Honda) 1:47.327