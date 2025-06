Alla manifestazione, indetta da oltre 400 associazioni, per dire no al piano di riarmo europeo, erano solo cinque i parlamentari del Partito Democratico presenti. La segretaria Schlein aveva un impegno politico in Olanda e il partito ha aderito alla manifestazione attraverso adesioni individuali, al contrario di Alleanza Verdi-Sinistra e del Movimento 5 Stelle. Marco Tarquinio, ex direttore di Avvenire ed eletto da indipendente nelle file dem al Parlamento Europeo: “Siamo pochi? Pochi ma buoni, poi penso che qui ci siano molti esponenti della base di questo partito”. Sandro Ruotolo: “Occasione persa? Ma quando mai il popolo pacifista è il nostro popolo, noi ci siamo, eccoci. E ci dobbiamo essere perché quando abbiamo rinnovato questo Partito Democratico è venuta fuori la necessità di riconnetterci sentimentalmente con il nostro popolo”. Arturo Scotto: “In questa manifestazione c’è un popolo variegato, ci sono le ong, le Acli, la Cgil non ci hanno chiesto un adesione formale, noi ci mettiamo qui in ascolto con grande rispetto davanti ad un messaggio che penso debba unire tutti”. Sia Giuseppe Conte che Nicola Fratoianni minimizzano la vicenda.