“Questa piazza dimostra che c’è un popolo, la stragrande maggioranza che dice che la corsa al riarmo è folle”. Così Giuseppe Conte, presidente del M5S, durante la manifestazione “No riarmo, no genocidio, no autoritarismo” che si è svolta a Roma ed è stata organizzata da oltre 400 associazioni. “E’ folle contribuire all’escalation militare mentre si tagliano sanità, asili nido, istruzione. La folle corsa al riarmo è solo un’illusoria prospettiva di sicurezza ma che genererà sempre maggiore insicurezza”. Poi l’ex presidente rilancia il prossimo appuntamento M5S per il 24 giugno all’Aja: “Creeremo con gli altri leader europei una visione e una rete per contrastare questa corsa al riarmo”, inoltre Conte annuncia la presentazione di una mozione unitaria di 5 Stelle, Pd e Alleanza Verdi-Sinistra per interrompere il memorandum Italia-Israele. “Diciamo no al genocidio in corso a Gaza e non ci lasciamo distrarre dalla guerra che il criminale Netanyahu sta conducendo in Iran, a Gaza si continua a morire”.