Sangue dal naso per Medvedev ad Halle: il russo si distende in panchina e chiama i soccorsi

6-4, 6-3. È il risultato con cui Daniil Medvedev ha battuto Alex Michelsen in un’ora e mezza circa di partita. Il russo ha vinto e sfiderà Alexander Zverev in semifinale del torneo tedesco su erba. Ma per quanto il risultato dica il contrario, c’è stato un momento di difficoltà per Medvedev nel corso del match. L’ex numero uno al mondo ha infatti avuto un imprevisto nel secondo set, quando ha avuto un’epistassi dopo aver ottenuto il break nel quarto game. Sul 3-1 non era ovviamente previsto il cambio campo, ma Medvedev è scappato in panchina a distendersi in attesa di un medical time out a causa della fuoriuscita di sangue dal naso.

Un problema non sicuramente enorme per il giocatore originario di Mosca, che dopo lo stop a sorpresa ha ripreso il match con Michelsen tra gli applausi, chiudendolo dopo pochi minuti. Adesso in semifinale la sfida a Zverev, padrone di casa ad Halle, che ha sconfitto Flavio Cobolli in un altro quarto di finale. Medvedev non ha vissuto mesi d’oro ed è anche uscito dalla top 10 (è numero 11 del mondo). L’ex numero uno però rientrerà tra i primi dieci da prossima settimana e mira adesso a trionfare ad Halle per arrivare bene a Wimbledon, dove nelle ultime due edizioni ha raggiunto la semifinale perdendo poi contro Carlos Alcaraz. Fu proprio Medvedev a eliminare Sinner nella precedente edizione del prestigioso slam su erba.

I risultati dei quarti di finale ad Halle

Uscito di scena Jannik Sinner, favorito per la vittoria finale, il tabellone dell’ATP 500 di Halle si è aperto e adesso tutti vogliono provare a portare a casa il torneo. Su tutti c’è Daniil Medvedev, ex numero uno al mondo che dopo aver sconfitto Michelsen adesso affronterà come detto Alexander Zverev in una semifinale molto equilibrata. Il tedesco ha infatti sconfitto ai quarti Flavio Cobolli – ultimo italiano rimasto in gara – in due set. Con lo stesso risultato ha vinto anche Alexander Bublik contro Tomas Machac in circa un’ora e mezza. Il kazako attende in semifinale il vincitore dell’ultimo quarto tra Etcheverry e Khachanov.