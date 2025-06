Il deputato Francesco Emilio Borrelli ha subito una nuova aggressione. Il deputato ha pubblicato un video in cui si vede una donna che lo aggredisce: “Mi ha dato un colpo in faccia e rotto gli occhiali”. La donna avrebbe lanciato contro il deputato e la sua scorta anche dei sampietrini.

Il motivo, ha spiegato poi in un’altra clip, era la sosta selvaggia in un quartiere di Napoli: Borrelli avrebbe ripreso la donna che stava occupando con la macchina una fermata del bus. “Noi siamo in un mondo capovolto – si è sfogato – vorrei farvi presente che è dovere di ogni cittadino chiedere il rispetto delle regole”.