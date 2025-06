Il Bayesian – il veliero affondato l’anno scorso – è stato sollevato a galla dalle gru Hebo per consentire la messa in sicurezza delle imbracature. Lo scafo è riemerso e si trova a pelo d’acqua tra le due gru. Dalla Capitaneria di Porto confermano che le operazioni di recupero totale dell’imbarcazione avverranno sabato mattina a partire dall’alba.

Il mega yatch a vela era affondato lo scorso 19 agosto ed è rimasto sul fondale marino, fuori dal porto di Porticello, da allora a una profondità di circa 50 metri. Ora è stato riportato in superficie dopo il taglio dell’albero alto 72 metri ed è imbracato tra le due chiatte-gru, Hebo Lift 10 e la Hebo Lift 2. Prima di alzarlo completamente sul livello del mare i tecnici devono rinforzare e aumentare le imbracature.

Nel naufragio morirono sette persone tra cui il magnate inglese Mike Lynch. Per il naufragio sono tre gli indagati dalla procura di Termini Imerese: il comandante neozelandese James Cutfield, l’ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e il marinaio di guardia Matthew Griffith. L’accusa è omicidio colposo plurimo e naufragio colposo. Dopo la morte del sub olandese Rob Cornelis Huijben, avvenuta lo scorso 9 maggio durante le operazioni di recupero, è stata aperta una seconda inchiesta che vede indagate tre persone della società olandese Smit Salvage, per cui lavorava Huijben. I tre sono indagati per omicidio colposo e violazione delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

“Negli ultimi tre giorni lo scafo è stato sollevato in posizione verticale, consentendo l’accesso al lato di dritta, precedentemente inaccessibile, che giaceva direttamente sul fondale marino, a 50 metri di profondità a Porticello. Durante questo periodo, l’imbarcazione è stata gradualmente sollevata dal fondale in modo da poter posizionare ulteriori cinghie di sollevamento sotto la chiglia” fa sapere la Tmc Marine la società che sta coordinando le operazioni di recupero del veliero Bayesian che è stato riportato in superficie. “Lo scafo è stato costantemente sostenuto da otto cinghie di sollevamento in acciaio – quattro sotto ciascuna sezione di prua e di poppa – che fanno parte di un sistema di sollevamento in cavo d’acciaio appositamente progettato – aggiunge Tmc – Questo, a sua volta, è fissato all’Hebo Lift 10”.

“La nave sarà mantenuta in posizione elevata mentre i controlli e i preparativi verranno effettuati per il resto del fine settimana – aggiungono dalla società – In presenza di condizioni favorevoli, l’Hebo Lift 10 partirà dal cantiere nel corso della giornata di domenica verso il porto di Termini Imerese. Lì, dopo l’attracco, il Bayesian verrà sollevato sul lato sinistro dalla gru, alloggiato nella struttura in acciaio appositamente realizzata, attualmente in attesa in banchina”.