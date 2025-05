Bayesian, sub morto per un’esplosione. Stop al recupero del veliero

Sarebbe stato il distacco di un pezzo di metallo provocato da un’improvvisa deflagrazione la causa della morte di Robcornelis Maria Huijben Uiben, il sub 39enne olandese morto ieri pomeriggio, 9 maggio, durante le operazioni di recupero del veliero Bayesian a 50 metri di profondità. Mentre il sub e un collega cercavano di tagliare con un cannello il boma, la formazione di bolle di idrogeno e l’azione della fiamma ossidrica avrebbero innescato un’esplosione a seguito della quale un pezzo di metallo si sarebbe staccato andando a colpire mortalmente la vittima. Ulteriori chiarimenti sulla dinamica dell’incidente arriveranno dopo l’autopsia sul corpo del sub, disposta dalla Procura di Termini Imerese, titolare dell’inchiesta, nell’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo.

Intanto le operazioni di recupero del veliero affondato nell’agosto 2024 sono state temporaneamente sospese: ad annunciarlo la società TMC Marine presso cui il sub era dipendente. In una nota della società si legge: “Questa pausa è necessaria per il completamento delle indagini e per consentire a tutti i team di recupero e alle squadre associate di piangere la tragica perdita di un sommozzatore di grande stima durante le operazioni subacquee di ieri”.

Il direttore di TMC Marine Marcus Cave, nonché Responsabile dell’Architettura Navale, ha aggiunto: “Siamo estremamente addolorati per la tragedia di ieri. I nostri pensieri sono rivolti a tutte le persone colpite. Le operazioni di recupero in mare comportano sempre un elemento di rischio. Il team di recupero sta fornendo piena collaborazione alle autorità nelle loro indagini. Nonostante l’interesse per questo progetto sia notevole, chiediamo ai media di essere rispettosi nei confronti dell’intero team di progetto e di concedere tempo sufficiente affinché le indagini procedano correttamente e le persone coinvolte possano riflettere e piangere in questo momento terribilmente triste”.