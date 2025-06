Sfiorata una signora in tribuna presente in terza fila: solo richiamo per condotta antisportiva per lui

Quella di mercoledì 18 giugno è stata una giornata complicatissima per Jakub Mensik, tennista ceco che è stato eliminato inaspettatamente agli ottavi del Queen’s da Roberto Bautista Agut nonostante fosse il favorito con il risultato di 3-6, 6-3, 7-5. Un match difficile per Mensik, che ha alternato ottimi colpi a errori semplici e si è trovato di fronte la regolarità di Bautista Agut. Nel secondo set – dopo il break dello spagnolo sul 3-1 – il tennista ceco si è ritrovato 0-40 con tre palle del possibile controbreak, ma le ha sprecate tutte. A quel punto Mensik si è innervosito dopo aver colpito con un rovescio – sbagliando – in posizione precaria e si è scagliato contro il terreno di gioco, colpendolo con la racchetta. Ed ecco ciò che non sarebbe dovuto accadere: la racchetta è volata verso le tribune e ha sfiorato una signora in terza fila. Un altro signore presente ha poi preso la racchetta e l’ha riconsegnata al tennista. Per fortuna non c’è stato alcun ferito e Mensik se l’è cavata con un’ammonizione per condotta antisportiva. Scelta che ha fatto discutere e ha diviso il popolo del web: c’era infatti anche chi chiedeva una pena più severa.

In tanti lo hanno accusato di aver commesso un errore di gioventù e inesperienza, altri hanno invece parlato di scarsa educazione sportiva. Mensik ha poi immediatamente chiesto scusa, ma è un errore che nei campi da tennis spesso viene punito. Si tratta senza dubbio di un ragazzo di gran talento e ottima personalità, ma per fare lo step in più adesso serve acquisire maggior autocontrollo e avere un equilibrio in qualsiasi momento della partita. Per questa volta – per fortuna – nessuna conseguenza grave per gli spettatori.