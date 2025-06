Israele blocca Al Jazeera e tv turca per nascondere i luoghi colpiti dai missili iraniani

Un’irruzione negli studi di Al Jazeera e il tentativo di fermare le riprese di una tv turca. Israele non vuole far sapere dove i missili iraniani colpiscono e già in almeno due occasioni ha interrotto il lavoro dei giornalisti che documentavano i danni dei raid di Teheran sulla capitale.

Nel primo caso, riferito dagli stessi media di Tel Aviv, la polizia ha fatto irruzione in un complesso di agenzie di stampa straniere, da dove trasmetteva l’emittente qatariota Al Jazeera – già finita al centro di diverse misure repressive dopo il 7 ottobre – documentando i luoghi sono sono cadute le bombe lanciate dall’esercito iraniano e rivelandone l’esatta posizione, nonostante sia vietato: gli agenti “hanno interrotto le trasmissioni illegali”, hanno spiegato alcuni media israeliani.

In un altro frangente, come ha documentato in diretta la tv governativa turca Trt, un militare israeliano ha proibito al giornalista e al cameraman di continue le riprese chiedendogli se avessero le autorizzazioni e di mostrare il documento che lo identificava come cronista. “La polizia israeliana ha bloccato la trasmissione in diretta di Trt News”, ha scritto la rete turca sul proprio canale X, aggiungendo che l’intervento è avvenuto “mentre la troupe stava riportando gli sviluppi da Tel Aviv”.