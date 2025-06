Circa 40 tifosi dei gruppi organizzati di Sampdoria e Brescia si sono riuniti intorno alle ore 11 in via Rosellini, a Milano, davanti alla sede della Lega Calcio per protestare contro gli ultimi avvenimenti accaduti in Serie B, con la retrocessione del Brescia a campionato concluso e la rivoluzione in chiave playout, con la Samp retrocessa sul campo che alla fine ha giocato (e vinto per 2-0) l’andata dei playout contro la Salernitana. Diversi cori contro la Lega Calcio con uno striscione in evidenza: “In primis i tifosi”. Nel mirino degli ultras del Brescia anche Massimo Cellino, ex patron del club lombardo. Al centro della protesta anche la possibile fusione di Brescia e Feralpisalò, con i tifosi che hanno esposto anche un altro striscione con la scritta: “Il calcio è della gente: no alle fusioni!”.