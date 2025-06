L'uomo che ha seguito la tennista in quattro tornei aveva fatto domanda per i biglietti dello slam inglese: tutto prima dell'episodio di febbraio

Per un attimo nella mente di Emma Raducanu è tornato l’incubo di febbraio, quando durante il torneo di Dubai riconobbe un suo stalker sugli spalti ed ebbe una crisi di panico. Lo stesso uomo infatti era intenzionato a perseguitare la tennista britannica anche a Wimbledon 2025: infatti, ha tentato di acquistare i biglietti, ma il suo tentativo è stato bloccato. Ci aveva provato prima che accadesse l’evento di febbraio.

Una fonte dell’All England Club – il circolo londinese dove si gioca lo Slam su erba – ha raccontato al ‘Sun‘ che l’uomo che ha seguito Raducanu in quattro tornei (Singapore, Abu Dhabi, Doha e Dubai) aveva presentato domanda di partecipazione all’estrazione dei biglietti per Wimbledon l’anno scorso, prima di febbraio 2025, ma il tentativo dello stalker è già stato bloccato. Il nome, mai reso noto dalle autorità competenti, era presente infatti nel sistema di Wimbledon. Da quanto si apprende, dopo esser stato oggetto di un ordine restrittivo affinché non si avvicinasse più alla tennista, non ha più riprovato ad acquistare i biglietti.

Lo stalking era diventato di dominio pubblico a febbraio durante il torneo WTA 1000 di Dubai: mentre era in corso il match contro Muchova, Emma Raducanu aveva riconosciuto lo stalker tra il pubblico. A quel punto si era fermata, bloccando l’incontro in lacrime, in preda al panico e nascondendosi dietro la sedia dell’arbitro. La giovane tennista aveva poi perso il match in due set, ma il risultato passò in secondo piano quando la WTA rese noto il motivo delle sue lacrime. Quanto accaduto accende ancora di più i riflettori sugli abusi che subiscono in particolare modo le tenniste, sia sul web che nella vita reale.