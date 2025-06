Mancava soltanto l’ufficialità – soprattutto dopo le parole di Gianluigi Buffon – e adesso è arrivata: Gennaro Gattuso è il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Succede a Luciano Spalletti, esonerato alla vigilia della sfida poi vinta 2-0 contro la Moldavia. Negli ultimi giorni l’arrivo di “Ringhio” Gattuso era praticamente certo, ma nel pomeriggio di domenica 15 giugno è anche arrivata la nota ufficiale della FIGC. “La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver conferito l’incarico di Commissario Tecnico della Nazionale italiana a Gennaro Gattuso. L’allenatore calabrese sarà presentato giovedì 19 giugno, alle ore 11, presso l’Hotel Parco dei Principi a Roma”. Questa la nota della FIGC diffusa sul proprio sito per annunciare il nuovo CT.

Nel comunicato anche delle brevi dichiarazioni del presidente FIGC Gabriele Gravina: “Gattuso è un simbolo del calcio italiano – dichiara il Presidente della Federazione italiana -, l’azzurro per lui è come una seconda pelle. Le sue motivazioni, la sua professionalità e la sua esperienza saranno fondamentali per affrontare al meglio i prossimi impegni della Nazionale. Consapevoli dell’importanza dell’obiettivo che vogliamo raggiungere, lo ringrazio per la disponibilità e la totale dedizione con cui ha accettato questa sfida, condividendo il progetto della FIGC di sviluppo complessivo del nostro calcio, nel quale la maglia azzurra riveste una centralità strategica”.

La carriera di Gattuso da allenatore

La carriera da calciatore di Gennaro Gattuso ha vissuto picchi altissimi, con due Champions League vinte con il Milan, altrettanti campionati e svariate coppe. Simbolo del calcio meno tecnico, ma più aggressivo, di “cuore” e di atteggiamento, Gattuso ha scelto la carriera da allenatore dopo il suo ritiro. Nel 2013 ha cominciato dal Sion – squadra con cui aveva concluso la sua esperienza da giocatore – ma dopo meno di un anno è stato esonerato. Ad agosto 2013 la prima avventura italiana è sulla panchina del Palermo, durata però soltanto un mese prima dell’addio.

Un anno dopo Gattuso ha allenato anche l’OFI Creta, prima di dimettersi a dicembre 2024. Da lì tre esperienze consecutive in Italia: prima a Pisa, in Serie C, con cui ha ottenuto subito la promozione in Serie B. L’anno dopo – sempre sulla panchina toscana – però è arrivata la retrocessione ancora in Serie C. Poi la chiamata a sorpresa del Milan, con cui il primo anno è arrivato sesto da subentrante e l’anno seguente al quinto posto, a un punto dalla Champions League. Stagioni che gli sono valse la chiamata del Napoli, dove ha svolto un percorso simile: settimo da subentrante il primo anno, quinto nel 2020/21.

Nelle ultime tre stagioni Gattuso ha occupato tre panchine estere: nel 2022/23 l’inizio a Valencia, poi la risoluzione consensuale a dicembre. Nel 2023/24 subentra sulla panchina del Marsiglia, ma a febbraio viene esonerato. L’ultima avventura da allenatore è quella della stagione appena terminata sulla panchina dell’Hajduk Spalato, dove si è classificato terzo nel campionato croato.