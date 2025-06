Nuovo CT Italia, Buffon ‘annuncia’ Gattuso: “Fatta la scelta migliore”. Nello staff anche tre figure “storiche”

L'ex portiere della nazionale ha confermato la scelta di puntare sull'ex Milan come nuovo CT: nello staff ci sarà anche Bonucci, ruolo per Zambrotta e Perrotta

“In Federazione abbiamo avuto dei giorni intensi, ma credo che alla fine abbiamo fatto la scelta migliore”. Sono le dichiarazioni di Gianluigi Buffon, capo delegazione della nazionale, dopo esser stato “punzecchiato” a Rai Sport con una domanda sul nuovo commissario tecnico dell’Italia. Indirettamente, dunque, l’ex portiere di Juventus e Parma tra le tante ha annunciato Gennaro Gattuso come prossimo allenatore della selezione azzurra. Fine della telenovela nata dopo l’esonero di Spalletti. Una scelta ormai soltanto da formalizzare, con l’ufficialità che salvo clamorosi ribaltoni arriverà nella prossima settimana.

“Aspettiamo… Stiamo lavorando, abbiamo lavorato e attendiamo gli ultimi dettagli”, ha poi proseguito Buffon, affermando di fatto che manca davvero pochissimo e poi Gattuso sarà pronto a cominciare la propria avventura sulla panchina della nazionale. E nel suo staff (ma non solo) ruoteranno delle figure storiche per l’Italia e per la nazionale.

Nuovo CT Italia, a giorni la firma di Gattuso: Bonucci nello staff, ruolo anche per due “eroi” del 2006

Ci siamo, quindi: mancano soltanto le firme sul contratto e poi Gennaro Gattuso verrà annunciato come nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Già negli ultimi giorni la notizia era rimbalzata su tutti i principali quotidiani, ma qualora ce ne fosse bisogno, anche Buffon ha confermato tutto. Gattuso firmerà un contratto di un anno: ci si darà appuntamento al prossimo Mondiale, perché giocarlo o non giocarlo fa tutta la differenza del mondo dopo averne saltati due consecutivi.

Nello staff di Gattuso ci sarà ancora Gigi Buffon come capo delegazione, ma la novità è rappresentata da Leonardo Bonucci, che più di Andrea Barzagli è il favorito a entrare a far parte della squadra dell’ex centrocampista del Milan. Avranno un ruolo anche Gianluca Zambrotta e Simone Perrotta, ma non nello staff tecnico. I due infatti saranno figure inserite nell’ambito del progetto Club Italia, organismo che riunisce le squadre nazionali e ne coordina la gestione delle attività. Un ruolo, di coordinatore dei vivai dei club, lo avrà invece l’ex ct Cesare Prandelli. Tante le novità dopo le ultime delusioni, con la FIGC alla ricerca di una quadra. Perché non giocare il terzo mondiale consecutivo per gli azzurri sarebbe davvero “drammatico”.