Il calciomercato comincerà ufficialmente l’1 luglio, ma c’è già il trasferimento dell’estate (ed è uno dei più onerosi della storia). Parliamo di quello che porterà Florian Wirtz al Liverpool dal Bayer Leverkusen. Un’operazione da 137 milioni di euro (se tutti i bonus dovessero essere raggiunti), con la parte fissa da 100 milioni di sterline. Qualsiasi sia la prospettiva, si tratta di cifre da record. Della Premier League, della Bundesliga e (forse) della storia del calcio.

Il Liverpool “accontenta” il Bayer: il trasferimento di Wirtz rompe più record

I 137 milioni totali che il Liverpool sborserà per Florian Wirtz sono una cifra da primato. In primis, è la cifra più alta mai spesa dai Reds nella propria storia. In generale, il Liverpool non aveva mai superato la soglia dei 100 milioni di euro fermandosi poco sotto con due acquisti: Virgil Van Dijk, acquistato nel 2017 dal Southampton e Darwin Nunez, comprato nel 2022 dal Benfica.

L’operazione Wirtz potrebbe anche diventare la più onerosa della Premier League. Il record appartiene al Chelsea che pagò Enzo Fernandez ben 121 milioni. Con i bonus, anche non raggiungendoli tutti, la cifra del Liverpool per il trequartista tedesco sarà superiore. Ma l’affare è anche il più remunerativo della storia del Bayer Leverkusen e – nel caso in cui scattassero tutti i bonus – sarebbe anche la più onerosa della storia della Bundesliga. Il primato fin qui appartiene a Dembele, pagato 135 milioni dal Barcellona quando giocava al Borussia Dortmund.

Per ultimo, Wirtz al Liverpool potrebbe diventare anche la terza operazione più costosa della storia, dietro soltanto a Mbappé (180 milioni di euro) e Neymar (220 milioni di euro), entrambi acquistati dal PSG. Anche in questo caso dipenderà dai bonus. Insomma, un’operazione che potrebbe raggiungere e superare diversi primati. Toccherà a Wirtz adesso dimostrare di essere all’altezza. L’età e il talento sono dalla sua parte.