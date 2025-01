Secondo l’Osservatorio calcistico del Centro Internazionale di Studi Sportivi (Cies), il centrocampista del Real Madrid, Jude Bellingham è attualmente il calciatore con il valore di mercato più alto. Nella classifica dei 100 giocatori più preziosi al mondo l’inglese, con i suoi 251,4 milioni di euro, supera il talento norvegese del Manchester City, Erling Haaland, il cui valore è di 221,5 milioni di euro. Al terzo posto, il brasiliano del Real Madrid Vinicius con 205,7 milioni di euro. Per trovare un calciatore della Serie A bisogna spingersi fino alla 20esima posizione, in cui si trova il capitano dell’Inter Lautaro Martinez. Soltanto al 59esimo posto si trova il primo calciatore italiano in lista, vale a dire il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni.

Il compagno di squadra di Bellingham, il francese Kylian Mbappé (175,2 mln) è solo quinto, preceduto anche dal giovane talento spagnolo del Barcellona, Lamine Yamal con 180,3 milioni di euro. A completare la top 10 Saka (Arsenal), 157,3; Wirtz (Leverkusen), 151,2; Palmer (Chelsea), 150; Foden (Manchester City), 144,6 e Rodrygo (Real Madrid), 141,3. Per quanto riguarda il campionato italiano, Lautaro Martinez è stato collocato al 20esimo posto (107,2 mln). Nella top 5 dei calciatori che militano in Serie A, dopo il capitano dell’Inter vengono Marcus Thuram (89,1 mln), Kenan Yildiz (80,6 mln), Alessandro Bastoni (79,7 mln) e Rafa Leao (78,2 mln).

In Serie A pochi top players

Il massimo campionato italiano conferma dunque di non godere di un gran numero di stelle se paragonato agli altri principali tornei del continente, soprattutto Premier League e Liga: nella top 10, ben 5 calciatori giocano in Spagna, 4 in Inghilterra e solo uno (Florian Wirtz) in Germania. L’Inter è la squadra della Serie A che può vantare più tesserati in questo elenco (4 con Barella), seguita dalla Juventus (3) e dal Milan (2, oltre a Leao c’è Reijnders che chiude la classifica al 100esimo posto con i suoi 62,5 mln). Curioso notare come il calciatore più pagato del campionato italiano Dusan Vlahovic (stipendio netto fisso di 12 milioni di euro) occupi solo il 96esimo posto, con un valore di mercato pari a 63,1 milioni di euro. I bianconeri Yildiz (56esimo) e Conceição (62esimo) staccano quindi il serbo di oltre 34 posizioni. L’attuale rendimento del numero 9 juventino sta facendo storcere il naso anche ai più fedeli seguaci bianconeri. Anche con Thiago Motta il feeling pare non essere dei migliori: spesso infatti, l’allenatore lo sostituisce dopo nemmeno un’ora di gioco. Se poi il desiderio dell’ex tecnico del Bologna di ritrovare Joshua Zirkzee dovesse essere esaudito da Giuntoli, chissà quale scenario futuro si aprirà per Vlahovic. La cessione potrebbe essere più vicina di quanto si pensi.