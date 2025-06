Ora si possono tesserare come soci anche le bambole Reborn: la folle iniziativa partita dal Leça in Portogallo

“Non esporsi nelle ore più calde, mangiare molta frutta e verdura, bere molta acqua”. Chi siamo noi di Domeniche Bestiali per non proporvi il classico vademecum che ad ogni estate vi salva la vita? Infatti ve lo proponiamo, ovviamente nelle sue varianti più bestiali, con frutta e acqua e anche un treno prono a portarvi nelle migliori località di villeggiatura. Poi certo, se volete fare i portoghesi preparatevi a vivere esperienze all’addiaccio e senza troppi comfort, l’importante è che restiate umani, che non è per nulla facile di questi tempi.

MANGIARE FRUTTA, BERE MOLTO

Mica è poi così vera questa storia della contrapposizione tra arbitri e tifosi? Anzi, molto spesso nelle Domeniche Bestiali i tifosi si preoccupano per i direttori di gara, come è evidente dalla multa di 200 euro comminata al Laveno Mombello, Seconda Categoria Lombardia, perché “Per lancio di frutta verso un assistente ufficiale senza colpirlo e lancio di acqua colpendolo”. Si preoccupavano semplicemente che col forte caldo l’assistente potesse essere a disagio, applicando i dettami dei classici vademecum.

REBESTIAL

Avete presente le bambole Reborn? Sì, sono quelle in tutto e per tutto simili a un neonato e che costano un sacco di soldi. Cosa c’entrano con le Domeniche Bestiali? Il Leça, club portoghese di Terza Divisione ha deciso che quelle bambole sono talmente simili agli umani che chi vuole può tesserarle, sottoscrivendo un abbonamento anche per loro…Effettivamente potrebbero servire come sfottò, come corpo contundente da tirare in campo…anche se nei nostri campacci di provincia come bambola sarebbe più utile Annabelle.

LA PORTI UN BACIONE A FIRENZE

I commoventi addii in stazione, eh già, ricordi di quando i treni separavano vite e mondi. Mondi distanti come quello degli arbitri e dei calciatori, che spesso si provano ad avvicinare come nel caso del Naturn, squadra di Promozione del Trentino Alto Adige, multata di 200 euro perché: “Pubblico di parte offendeva ripetutamente il direttore di gara e al termine della stessa gli bloccava il passaggio per andare alla stazione, dove la famiglia del giocatore non espulso a fine gara, lo offendeva” . Questo perché si trattava del calciatore non espulso, l’avesse espulso invece il trattamento sarebbe stato in stile amici miei.

LATRINS LEAGUE

Gente che paga biglietti a peso d’oro, mercato online dei ticket impazzito…quando c’è un metodo semplicissimo per guardare gratis le finali di Champions League. Già, semplicemente chiudendosi in bagno. L’hanno dimostrato due youtuber in occasione di Inter-Psg: due giorni prima della partita sono andati all’Allianz indossando una semplice pettorina catarifrangente. Poi sono andati in un bagno applicando fuori dalla porta un cartello “Guasto” e lì sono rimasti per ventisette ore, saltando fuori solo al momento della partita che hanno visto senza che nessuno glielo impedisse. Perché comprare mille euro di biglietto quando basta un lassativo?