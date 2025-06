Se ne parla da talmente tanto tempo che si temeva potesse non accadere mai. Invece, quel momento è arrivato: Toprak Razgatlioglu correrà in MotoGp. Lo farà a partire dal 2026 con una Yamaha del team satellite Pramac. Un successo per il motomondiale, che si arricchisce di un nuovo pilota con enorme talento, che sa essere protagonista e scaldare il pubblico. Una grande occasione per il campione turco, che a 28 anni ( ne farà 29 a ottobre) dopo aver vinto due mondiali Superbike potrà finalmente confrontarsi con la MotoGp, il gotha delle due ruote di cui merita assolutamente di far parte.

Con Yamaha Razgatlioglu ha vinto il suo primo titolo nel 2021, con la casa giapponese era proto a sbarcare in MotoGp già nel 2023. Poi lì qualcosa si era rotto. La conseguente decisione di passare in Bmw ha portato al suo secondo titolo un anno fa. Ora il cerchio si chiude proprio con la Yamaha. Il turco prenderà il posto di uno tra Miguel Oliveira e Jack Miller: dopo un anno di rodaggio, magari nel 2027 (con il nuovo regolamento) potrebbe diventare il compagno di squadra di Fabio Quartararo.

Le aspettative d’altronde sono già altissime: “Siamo entusiasti di dare il bentornato a Toprak nella famiglia Yamaha. È il pilota Yamaha più vincente di tutti i tempi in Superbike. Il suo passaggio alla MotoGP è sia una sorta di ‘ritorno a casa’ che una nuova ed entusiasmante sfida, impostata con il chiaro obiettivo di una crescita progressiva nel tempo”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Yamaha Motor Racing, Paolo Pavesio. “Crediamo che il 2026 sia il momento giusto per fare il passo che molti fan aspettavano”, ha aggiunto.