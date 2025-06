Referendum, Tajani: “Cocente sconfitta per la sinistra. Astensionismo? La partecipazione democratica non si valuta così”

“Referendum? Il centrosinistra inventa scuse per nascondere una sconfitta. Quando si tenta l’assalto al palazzo e non riesce è una sconfitta cocente. La sinistra ha fallito su tutti i temi. Sul lavoro io credo si debba lavorare per il salario ricco, o considerare la proposta della Cisl sulla partecipazione dei lavoratori. Sulla cittadinanza abbiamo sempre detto che la legge va cambiata ma non in peggio. La proposta di riduzione a 5 anni è sbagliata, e infatti è stato il quesito con più no”. Lo ha detto il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani a margine degli Stati Generali dei Commercialisti a Roma. “Landini cerca scuse, la Cgil ha spaccato il sindacato. La partecipazione democratica non dev’essere valutata dai referendum, il problema dell’astensionismo è relativo al voto politico e amministrativo”.