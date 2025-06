Referendum, Conte: “Milioni di cittadini rivendicano maggiori tutele sul lavoro, governo sbertucciai il problema”

“Questo governo sbertuccia un problema serio come i salari con potere d’acquisto molto basso; non hanno neanche voluto riconoscere il salario minimo“. Così il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, parlando ai giornalisti a margine di un evento sul ruolo delle politiche economiche nella promozione della pace. Conte ha ribadito che milioni di cittadini hanno votato sì ai referendum con quesiti relativi al lavoro per chiedere “maggiori tutele“, e ha attaccato l’atteggiamento del governo.